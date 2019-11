CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOVENEZIA La chiamano da sempre Enza. Il suo nome è Nerina Memo e secondo la carta d'identità ha 92 anni. La sua età anagrafica, di sicuro non quella dello spirito. Indomito. Perché Nerina nell'animo è una ventenne. Di quelle che non mollano. «Zia Enza è una donna che continua a ruggire» sorride il nipote Vanni Memo. Enza è una combattente, questo è sicuro. Era una maestra merlettaia ed oggi è fra le più anziane di quest'arte rimaste in vita, forse la più vecchia di tutte dopo la recente scomparsa di Emma Vidal,...