IL PERSONAGGIOUn look discreto, un discorso breve ma significativo e un bacio al marito. Michelle Bolsonaro, nuova first lady del Brasile, è riuscita a conquistarsi le simpatie dei brasiliani già dal primo giorno della presidenza del leader di estrema destra. Nel corso di una cerimonia d'insediamento molto rigida e formale, la terza sposa di Bolsonaro ha sorpreso i simpatizzanti riuniti nella piazza di Brasilia. Il protocollo non prevedeva che la primeira dama facesse un discorso rivolgendosi alla cittadinanza. Michelle non solo l'ha fatto,...