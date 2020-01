IL PERSONAGGIO

TREVISO È arrivata verso le nove di mattina, a bordo della sua auto. Ha oltrepassato l'ingresso carraio e si è diretta verso la palazzina degli alloggi ufficiali. Ha indossato l'uniforme d'ordinanza ed è stata accompagnata nel grande ufficio del comandante del 51° Stormo, il colonnello Massimiliano Pasqua. Qui ha formalmente salutato la bandiera di guerra con tutte le sue decorazioni e firmato le ultime pratiche. Non c'è stata nessuna cerimonia ufficiale, nessun saluto ai colleghi se non quelli incontrati lungo la strada. I sorrisi sono stati riservati alle strette di mano di prassi per le tradizionali foto. Quaranta minuti dopo il suo ingresso, Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana astronauta, ha lasciato la base d'Istrana e, ufficialmente, anche l'Aeronautica Militare. AstroSamantha, tornerà tra sicuramente le stelle. Ma senza le stellette. E non senza qualche disaccordo riguardo ad alcune situazioni, come lei stessa ha ammesso in serata.

LA VISITA

Come annunciato, per l'ultimo atto da ufficiale dell'Arma Azzurra non è stato predisposto alcun evento pubblico. Le ultime firme e il saluto alla bandiera dovevano essere delle semplici formalità. E così è stato. L'Aeronautica si è limitata ad commentare l'evento con un tweet, ripreso anche dal sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo: «Oggi il capitano Samantha Cristoforetti ha salutato la Bandiera di Guerra del suo reparto, il 51° Stormo. Negli oltre 18 anni in Aeronautica Militare ha coronato il suo sogno di diventare astronauta e continuerà a portare nello spazio il tricolore italiano. Ciao AstroSamantha». In serata altro tweet, questa volta della Cristoforetti per ringraziare il 51° dell'accoglienza ricevuta.

LE MOTIVAZIONI

La separazione tra l'Arma e uno dei suoi volti più noti dopo il record di 199 giorni passati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale Iss, è stato però turbolenta. Si è parlato di un contrasto nato tra l'astronauta e lo Stato Maggiore per alcuni dissapori legati alla scelta dell'Arma di voler un altro ufficiale, un tenente colonnello, come componente italiano delle prossime missioni spaziali organizzate dall'Esa, l'Ente spaziale europeo. E di averlo manifestato nel corso dell'ultima Ministeriale Esa di Siviglia a Novembre, dove i ministri della Ue si sono incontrati per fare il punto sulle prossime missioni spaziali. Cristoforetti, comunque confermata dall'Esa, si sarebbe quindi sentita tradita. La diretta interessata ha però voluto precisare: «Ho avuto il massimo supporto da parte della delegazione italiana alla Ministeriale Esa dello scorso Novembre, tanto che l'Italia ha ottenuto l'impegno per un secondo volo entro qualche anno. Ho già allora manifestato, pubblicamente, al capo delegazione, sottosegretario Fraccaro e a tutto il team della Presidenza del Consiglio e di Asi (Agenzia Spaziale Italiana ndr)». Detto questo però non nega i dissapori con l'Aeronautica: «Semplicemente ho avuto occasione di esprimere alla Forza Armata, nelle sedi appropriate, il mio disaccordo riguardo ad alcune situazioni e, contestualmente, ho ritenuto per coerenza e per mia serenità di congedarmi. In schiettezza e reciproca cordialità, senza alcuna polemica». AstroSamantha si augura poi che alle prossime selezioni per astronauta «Tanti e tante giovani ufficiali vogliano e possano partecipare». Ma ormai da un decennio, da quando nel 2009 è iniziata la sua avventura nell'Esa, Cristoforetti era lontana dall'Aeronautica: «Dal 2009 sono infatti impiegata in qualità di astronauta. Da Esa dipendo per l'impiego quotidiano e da Esa percepisco lo stipendio. L'appartenenza alla Forza armata ha avuto negli ultimi anni un valore simbolico e affettivo».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

