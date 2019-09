IL PERSONAGGIO segue dalla prima pagina E richiederà - si stima - un

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOsegue dalla prima paginaE richiederà - si stima - un centinaio di milioni di euro all'anno per farlo funzionare e cioè per impedire che si ripeta l'Aqua Granda del 1966, l'alluvione che fece scoprire al mondo la fragilità di Venezia e che diede il via alla progettazione di un'opera che salvaguardasse la città dalle alte maree. E questo capolavoro nel bene e nel male - dell'ingegneria, dell'imprenditoria, della managerialità e della politica italiana, resterà per sempre legato a Giovanni Mazzacurati, un ingegnere che voleva...