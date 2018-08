IL PERSONAGGIO Se in Italia gli juventini sono tutti pazzi per CR7, negli Stati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOSe in Italia gli juventini sono tutti pazzi per CR7, negli Stati Uniti a spopolare è un bianconero intramontabile: ADP10. Sì, proprio Alessandro Del Piero, l'ex calciatore che a Los Angeles ha trovato la sua nuova America come ristoratore, qualifica con cui si presenta ormai stabilmente in tutti i profili social. A cento giorni dalla festa per l'inaugurazione, il suo No.10 sembra infatti essere diventato il locale di riferimento per i vip, attratti dalla cucina italiana in cui spicca una forte impronta veneta: dal tiramisù al...