IL PERSONAGGIO

ROMA Un tavolino è un tavolino. Ma non solo. Un tavolino funge anche da predellino e le svolte politiche - l'Italia lo sa, e Berlusconi docet - si fanno spesso in mezzo alla strada. Il cambiamento che Conte ha cercato di condurre durante il suo secondo governo da premier, e di cui il discorso del tavolino piazzato davanti all'ingresso di Palazzo Chigi vuole essere il riassunto e il ricominciamento dell'opera, è stato quello di normalizzare i 5Stelle. Di depurarli da quell'infantilismo combat e alternativo, per farli maturare - vaste programme, avrebbe detto De Gaulle - verso una concezione della politica basata sul realismo. Ci è riuscito l'Avvocato che forse tornerà alla sua cattedra ma intanto sta in piedi davanti al tavolino di vetro stracolmo di microfoni in Piazza Colonna e sembra starci con l'aria di chi è determinato a fare ancora politica? Una parte del movimento 5Stelle una parziale maturazione sembra averla intrapresa.

E comunque Conte fa il suo discorso, in questo strano set vetro e acciaio e veduta di Roma, per rappresentarsi come capo partito («Gli amici del movimento 5Stelle», li chiama, e lui si sente amico tra gli amici), come esempio di consapevolezza che la fase è delicata, come «costruttore» e federatore e non come sabotatore di ciò che sta nascendo. Si rivolge ai suoi per sintonizzarli sugli interessi del Paese, dare una mano a Draghi e slegarli - quelli che ancora non lo hanno fatto - dal richiamo identitario della foresta fatto di vocazione all'opposizione.

DI LOTTA E DI GOVERNO

Il Conte di lotta (interna) e di governo (nel senso che augura tutto il bene all'esecutivo in fieri) ha avuto ieri l'apprezzamento del Quirinale. Sentendo le parole del premier uscente, e vedendo contemporaneamente l'evolversi della situazione intorno, sul Colle si registra un «moderato ottimismo sulla possibilità di una soluzione della crisi». Di più: il Capo dello Stato, così si apprende dalle fonti quirinalizie, «ha apprezzato sia il gesto sia le parole pronunciate da Conte sull'incarico a Draghi».

Il gesto, ossia quello di non parlare da leader di partito dentro una sede istituzionale («Non inquadrate Palazzo Chigi», ha detto Casalino ai cameramen). E di esibirsi en plein air, a voler rimarcare che la politica vuole stare sul terreno di tutti e coinvolgere tutti nel tentativo di dare al Paese una via d'uscita seria e non auto-referenziale. Ma quello che deve aver apprezzato il Colle, e il discorso di Conte ne è il suggello, è il lavoro che Giuseppi ha cercato di fare in questo anno e mezzo, aiutando i 5Stelle a diventare affidabili agli occhi dell'Europa. E il fatto che M5S faccia parte della coalizione che nell'Ue sostiene il governo Ursula, anche con Forza Italia (Draghi come la von der Leyen?), è la riprova che un certo cammino, una volta abbandonato il gilet giallo della rivolta parigina, è stato fatto. E Conte, quello che con tutti i suoi limiti e i paletti (vedi Mes) si è battuto per portare i 209 miliardi di Recovery Fund all'Italia, viene ritenuto agli occhi di molti magna pars della svolta grillina. Di cui Di Maio ma anche Grillo - e Beppe si è sentito con Giuseppi prima del discorso del tavolino-predellino e poi si è precipitato a Roma - sono ormai testimonial.

LA CROCE E IL MIRACOLO

I sostenitori di Draghi, quelli più avveduti e meno fanatici e che sono sparsi un po' dappertutto sia negli edifici di partito che nei palazzi istituzionali, tendono a credere che gettare tutta la croce addosso a Conte, per magnificare come un miracolo paradisiaco l'avvento di SuperMario, non giovi alle sorti di quest'ultimo. E lo stesso Draghi non pare animato da alcuna smania di discontinuità radicale. Ma di un senso della compatibilità che è molto suo. E che non prevede il disprezzo verso i partiti che devono dargli la fiducia.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA