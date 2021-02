IL PERSONAGGIO

ROMA Si salutano come due vecchi amici. Dandosi il gomito. E per fargli vedere in pieno il suo sorrisone, Berlusconi si abbassa un po' la mascherina davanti a Draghi che a sua volta è tutto contento di aver ritrovato Silvio e lo accoglie a Montecitorio così: «Grazie di essere venuto». Il Cavaliere gongola anche perché, giusto dieci anni fa, nel 2011, i due ebbero un faccia a faccia nel palazzo qui a accanto - cioè a Palazzo Chigi - e l'incontro avvenne all'indomani della lettera della Bce firmata anche da Draghi, in cui l'esecutivo di Silvio sotto i colpi dello spread veniva commissariato dall'Europa. Quella volta, zero risate. Stavolta Berlusconi, atterrato a Ciampino da dove posta la foto mentre scende dal jet privato dando la notizia del suo Gran Ritorno dopo un anno nella Capitale e poi accolto alla Camera dal circo mediatico al gran completo («E' Jesus Christ Superstar!»), è in tutt'altro mood: «Mario ed Io siamo due grandi italiani». E ancora, parlando con i suoi: «Io per primo ho proposto la soluzione Draghi e l'unità nazionale. Dicevano che facevo fantapolitica e invece eccoci qua».

Quando c'è lui è sempre un po' festa. Anche se la voce è un tantino roca e il suo format è quello della solennità: «L'ora è grave, basta calcoli sulla pelle dell'Italia», dice uscendo dalle consultazioni. E prima di entravi, arrivando a Montecitorio dalla villa sull'Appia che aveva prestato a lungo a Franco Zeffirelli e ora ci si è stabilito lui che ha appena traslocato da Palazzo Grazioli: «Mi auguro che i grillini la smettano con i capricci e con i no». Grillo non può sentire, anche se è arrivato alla Camera mentre il Cav è ancora lì e l'incontro in modalità neo-alleati e strani partner tra lo Psiconano (pessimo appellativo affibbiato dai 5Stelle a Silvio) e l'Elevato, cioè Beppe, sarebbe stato il massimo. Ma già Silvio è uno spettacolo di per sé.

SCESPIRELLI

Quando va via da Montecitorio e torna nella villa Zeffirelli, da cui è arrivato con 7 auto più un van e in compagnia di Tajani, Gelmini, Bernini, Giacomoni e Ronzulli, mentre Gianni Letta li ha lasciati poco prima, ha un grande impegno che lo aspetta: «La casa l'ho ristrutturata e ci ho portato i miei divani, i miei cani e la mia scrivania ma il parco va ancora rimesso a posto. Sceglierò le piante e gli alberi e sarà bello come quello di Villa Certosa in Sardegna».

La promessa del Cav, ora che c'è (forse) il nuovo governo e ha la nuova reggia (ci ha dormito ieri per la prima volta e ricorda con affetto la grandezza di Zeffirelli ossia «il nostro Shakespeare» e infatti lo chiamavano Scespirelli), è questa: «Sarò a Roma più spesso». Per stare, anche politicamente, vicino all'amico Mario. Per il quale in passato il Cav ha combattuto due battaglie: una per mandarlo al vertice di Banca d'Italia (c'è chi gli preferiva Grilli) e una per la Bce dove i tedeschi non volevano un italiano.

«Silviooo...», lo chiamano le parlamentari fan (una si toglie la mascherina per baciarlo) davanti alla Sala della Regina mentre lo applaudono. E lui: «Come state? Io tutto a posto. E che Dio ce la mandi buona!». Ci sono i busti dei padri della patria lì intorno e lui si sente uno di loro. Ma non ancora di marmo. Intanto Berlusconi ha lasciato Dudù a Villa Zeffirelli, ma il quadrupede lo ha accompagnato all'auto in partenza per Montecitorio, e con i suoi si concede un ricordo: «Era la mattina del 29 dicembre 2005. Con Letta andammo al Quirinale e avevamo la soluzione in tasca da proporre al presidente Ciampi: dopo Fazio, Draghi come governatore della Banca d'Italia». E così fu.

I MIGLIORI

Nel comitato d'accoglienza a Montecitorio, c'è tra gli altri Brunetta, possibile, ma anche no, ministro. «Noi non chiediamo posti ma fatti», questo il mood berlusconiano. Che però fa un'eccezione: «Se c'è bisogno di una mano per gestire questa fase dell'emergenza Covid e i vaccini - dice rivolto a Draghi che gli siede di fronte - c'è Bertolaso, una persona seria e competente...». Quello che il Cav si augura è un «governo dei migliori» e «io, caro Mario, ti darò tutti i consigli che vuoi». Draghi, con la bic, si appunta anche questo sul suo taccuino.

Mario Ajello

