IL PERSONAGGIO

ROMA Si è sempre definito «uomo delle istituzioni» e «imprenditore di successo». Ha avuto una grassa carriera tra mille ribaltoni - saltando da un partito all'altro, da una maggioranza alla sua opposizione e fondando il network-partito degli Italiani nel mondo pronti a lucrare politicamente di qua e di là - e ha fatto ballare Prodi quando il suo governo era a corto di numeri, ha risposto alle sirene di Berlusconi per cui organizzò la campagna acquisti a Palazzo Madama («Mai preso soldi dal Cavaliere») ma anche a quelle di Di Pietro naturalmente pro domo sua, è stato ago della bilancia in Senato e padrone della governabilità e Sergio De Gregorio questo è. E molto altro. «Uno che porta voti», lo definì Di Pietro candidandolo nel suo partito. E anche un ex giornalista d'assalto che su una nave da crociera conobbe il pentito Buscetta alla sua prima vacanza e don Masino e Sergione oversize fece un racconto scoop per Oggi, con tanto di fotografie, ed era il 1995.

Origini socialiste, eletto con il centrosinistra in quota Italia deio Valori, nel 2006 presidente della commissione Difesa del Senato, De Gregorio «il voltagabbana» quando mollò Prodi per fare il ribaltone berlusconiano una sera il Professore lo chiamo per dirgli di non farlo. E lui così ha narrato quel colloquio: «Ero in Sardegna, Non capii nulla di quello che mi diceva Prodi. Non riuscivo a comprendere lo scandire del labiale. Se parla con tutti in quel modo strano di farfugliare, l'«Italia è condannata ad essere una Repubblica incompresa». E' un tipo scaltro De Gregorio, uomo dai mille rapporti, duttile e sfrontato: «Io - diceva, beffardo - costo meno di quel democristiano di Rotondi». Che è persona assolutamente specchiata.

COMPRAVENDITA

E comunque: durante la breve legislatura di centrosinistra 2006-2008 le chiacchiere sulla compravendita per far passare parlamentari dal centrosinistra al centrodestra erano all'ordine del giorno. E fanno parte di questa storia i 3 milioni («Due li ho avuti in nero, il resto come sostegno al mio movimento») che De Gregorio ammette di aver preso per traslocare dall'Idv al Pdl. A rivelarlo fu lo stesso ex senatore, nel ruolo di testimone d'accusa nel processo sulla compravendita dei parlamentari che vide imputati Berlusconi e Valter Lavitola condannati a tre anni nel 2015 (ma poi il reato è finito in prescrizione). E De Gregorio ha patteggiato la pena in un distinto procedimento.

Agli albori della sua carriera giornalistica, De Gregorio fotografò senza permesso la modella Terry Bloom in carcere per aver ucciso negli anni 80 il playboy romano Francesco D'Alessio. Durante la Guerra del Golfo entrò in Iraq per un reportage travestito da medico della Croce Rossa. Poi l'amore per la politica, tra giravolte e cambi di casacca: dal Psi (ha diretto anche l'Avanti) a Forza Italia, da Italia dei Valori al Pdl fino al Movimento italiani nel mondo. Coinvolto nel 2007 in un'indagine per riciclaggio e favoreggiamento alla camorra, nel 2008 a Reggio Calabria è stato iscritto nel registro degli indagati per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso (ma l'anno seguente il caso fu archiviato). Nel 2012 è coinvolto in un'altra inchiesta sulla false fatturazioni dell'Avanti: vengono richiesti per lui gli arresti domiciliari ma i colleghi del Senato lo salvano negando l'autorizzazione a procedere. Il 15 marzo 2013, terminato il suo mandato da parlamentare e decaduta la relativa immunità, si è costituito a Roma e ha scontato gli arresti domiciliari nella sua casa ai Parioli.

Il tipo è così. Ora rieccolo, ma l'ultima su De Gregorio non è mai l'ultima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA