IL PERSONAGGIOROMA «Salvini ormai dice la qualunque, è disperato. Ma lo capisco, poveretto: ha sfiduciato il suo governo, le elezioni che credeva a portata di mano sono ormai una chimera. E ora probabilmente resterà ai margini di tutto fino al 2023. Mi dispiace per lui. Ma non sarò certo io a lanciargli la ciambella di salvataggio: è sleale e con Salvini ho chiuso. Definitivamente». Chi in queste ore ha parlato con Giuseppe Conte, ha raccolto questa analisi e questa determinazione a non riprendere «per nessuna ragione al mondo» il...