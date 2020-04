IL PERSONAGGIO

ROMA Non stava bene da alcuni giorni. Perciò ieri si è deciso di procedere al tampone per verificare se avesse contratto il Covid-19. Il risultato non è stato quello che si poteva auspicare. Per Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale, non si tratta di una banale influenza. Il giudice è risultato positivo al Coronavirus. A rivelarlo ieri è stato l'ufficio stampa di Palazzo della Consulta: la presidente - 56 anni, quinta carica dello Stato, prima donna a presiedere la Corte nella storia, eletta nel dicembre scorso - dopo alcuni sintomi, è stata sottoposta agli esami. Al momento, la presidente «gode di buone condizioni generali e si trova in isolamento presso la sua abitazione di Milano».

«E' il momento della cooperazione: come a livello personale è il tempo della solidarietà, così a livello istituzionale ha spiegato in un intervento su GiustiziaInsieme.it - è il tempo di rafforzare la collaborazione». La numero uno della Consulta ha ricordato che «tra i principi costituzionali c'è anche quello della sinergia: fra Corti, fra Stato e Regioni, fra ministri, fra Governo e Parlamento, fra giudici e legislatori. Tutte le istituzioni sono chiamate, nella distinzione dei ruoli e nella separazione dei poteri, a una leale e reciproca cooperazione, massimamente con il Presidente della Repubblica». La Cartabia ha già fatto sapere che continuerà a lavorare nonostante il Coronavirus.

Giu.Sca.

