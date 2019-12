IL PERSONAGGIO

ROMA «Matteo non può imporci un c...!». È l'ultimo ruggito del Senatur. Che alza il dito medio quando si decide che la sua Lega non esiste più, ma lui è il primo a saperlo, ruggisce ma tanto per fare spettacolo e per tenere fede alla ruvidezza, ormai addolcita dalla malattia, usurata dagli anni, dagli acciacchi e dai rovesci di fortuna, ma rimasta come crepuscolare marchio del vecchio leone padanista. Standing ovation per lui, arrivato e andato via in sedia a rotelle, Salvini lo saluta con la mano all'inizio e lo abbraccia alla fine, ma nel reparto leghisti sudisti - i meridionali saliti sul carro del Carroccio e piazzati a distanza di sicurezza dai nordisti d'antan arresi al neo-nazionalismo salvinista - quando parla l'Umberto e non si capisce bene che cosa stia dicendo commentano poco rispettosamente: «Ma quando finisce questa pantomima?». Il vecchio leone di Gemonio incarna insomma il passato che è passato. Diventa presidente onorario ed eterno, senza poteri, della Lega che non è più la sua Lega e la mestizia del tutto stringe il cuore dei presenti.

Ecco Gianbattista e Diego, guardie del corpo, accompagnatori e factotum del Senatur, che trascinano la carrozzella dell'Umberto verso il palco. Tre gradini bisogna salire, e Bossi viene issato su quella pedana con qualche difficoltà. Comincia a parlare e ogni cosa che dice viene accolta da Salvini, seduto un po' più in là, con un sorriso affettuoso, che è il tributo a una storia a cui Matteo tiene ma che è già da tempo finita. E ieri c'è stata la chiusura ufficiale del bossismo e del nordismo indipendentista. Ma come dice Borghezio: «Ora c'è l'autonomismo e l'Umberto sarà garante di questa lotta».

Intanto in questa cerimonia degli addii s'inserisce Gad Lerner, che per avere un po' di pubblicità farebbe di tutto. E non contento di aver preso qualche pernacchia alla piazza salvinista di San Giovanni a Roma, rieccolo e per farsi notare abbraccia Bossi, ricambiato. Piccolezze. Più interessante la maniere fredda, burocratica, pragmatica con cui viene spenta l'epopea trentacinquennale del padanismo in salsa Senatur e avviata la nuova fase. Che ha il volto, per esempio, del laziale Durigon, pezzo forte del salvinismo allargato al Centro-Sud; o il farfallino del teo-con Pillon (uno che mai avrebbe approvato gli slanci erogeni del Senatur quando stava in forma); o il berlusconismo-alfanismo-trasversalismo-trasformismo di molti altri neo-leghisti che dalla Sicilia alla Campania sono arrivati in questo hotel della periferia di Milano per dire (magari in slang sudista) al vecchio Borghezio o al redivivo Speroni (Maroni non c'è): «Godetevi la pensione, ora la Lega siamo noi».

L'Umberto col suo dito medio rimanda indietro tutto il film. Dicendo «col c... che questo è il funerale della mia Lega». E quel dito alzato è un ricordo, una scimmiottatura, di quando egli usò questo gesto per attaccare il presidente Giorgio Napolitano, chiamandolo «terun». Ora è stato pure graziato da Mattarella per quel reato, con tanto di condanna, e comunque pur di restare fedele alla vecchia retorica rieccolo Bossi sui terroni: «Mi sembra giusto aiutare il Sud altrimenti straripano come l'Africa». E ancora: «La nostra gente del Nord deve vivere tranquillamente e pagare meno residuo fiscale di 100 miliardi di euro». I neo-leghisti lo guardano e dicono: «Vabbè, povero Umberto...».

Qualcuno di loro sventola una bandiera italiana, e questo è proprio un affronto al vecchio leone di Gemonio. Lui che era abituato a dire: «Io con il tricolore mi ci pulisco il c...». E a una signora che lo contestava a Venezia agitando il vessillo patriottico: «Lo metta al cesso!». E l'ampolla con l'acqua del Dio Po sostituita dal presepe che ha portato Salvini? Altro segno clamoroso del cambio d'epoca. E per fortuna che San Matteo non ha esagerato nel bacio del rosario e nel giuramento sui Vangeli, sennò lo spaesamento di Bossi - che ai bei tempi ringhiava contro i «pretoni cattoliconi porcelloni» - sarebbe stato ancora più plateale. Del suo presepe però Salvini è orgogliosissimo: «È opera del maestro Alfonso Pepe di Pagani, un artigiano specializzato in presepi d'ispirazione settecentesca», spiega il leader. E aggiunge: «Guai a chi me lo tocca, eh!».

Bossi dice che questo «non è un funerale. Semmai è il funerale degli altri, perché la Lega resterà sempre il partito nazionale dei popoli del Nord. Questo lo hanno capito tutti». Poi fa un elogio alla Sardine che stanno protestando a due passi dall'hotel milanese: «Sono intelligenti, è una spinta sociale contro il Palazzo». Ma s'è fatto tardi. Gianbattista e Diego, i suoi angeli custodi, trascinano la carrozzella dell'Umberto fuori dal congresso. E finisce una storia.

