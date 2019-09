CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA La piazza, tante piazze. A cominciare da Pontida domenica prossima, e intanto quelle dell'Umbria dove si vota il 26 ottobre, e prima a Roma la conquista della piazza rossa di San Giovanni contro il «governo dei traditori». Non sono certo le piazze il problema di Matteo Salvini: quelle si riempiono eccome. Il fatto è che il Capitano deve superare la botta dell'estromissione dal governo, e come insegna la vicenda di Renzi certi lutti politici non si elaborano in breve tempo. Ieri è andata in scena al Senato l'esibizione...