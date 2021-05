Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOROMA Ismail Haniyeh è uno che può alzare il telefono e chiamare direttamente Javad Zarif, il potente ministro degli Esteri di Teheran. Operazione che ha fatto anche qualche giorno fa, per chiedere ulteriore appoggio nella guerra contro Israele. Prima, però, il capo di Hamas aveva inviato un messaggio anche alla Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Alì Khamenei, per confermargli la sua fedeltà e per ringraziarlo degli...