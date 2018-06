CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA «Dimostrerò che non siamo dei marziani e il mio governo non è debole». Determinato ed emozionato. E' questa la cifra del primo giorno da premier di Giuseppe Conte. Con un problema non da poco: dimostrare davvero di essere lui al comando e non un mero esecutore, come dicono dall'opposizione e Oltreconfine.La giornata di Conte, l'«avvocato difensore del popolo», comincia in verità a notte fonda in una pizzeria, quando è ormai trascorsa la mezzanotte. Allegro, il nuovo premier accetta le domande dei giornalisti. La...