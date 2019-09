CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA Appena votata la fiducia, mentre nell'aula del Senato comincia il conteggio delle schede, Matteo Renzi impugna lo smartphone e scrive un post su Facebook per celebrare quello che chiama «il mio capolavoro». E ai suoi confida: «L'operazione è andata in porto. Benissimo, sono stra-soddisfatto: ho fermato l'uomo che voleva pieni poteri... Certo, se si fosse puntato su Cantone come avevo proposto sarebbe stato tutto più facile, avremmo avuto meno problemi. Ma va bene così, come va bene avere il commissario europeo».Renzi,...