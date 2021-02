IL PERSONAGGIO

Ricordatevi questo nome: Gu Ailing (Eileen Gu, per i fan americani). È con questa stella dello sci freestyle nata e cresciuta a San Francisco che la Cina vuole far risplendere le Olimpiadi invernali del 2022, per le quali ieri è iniziato il conto alla rovescia (-365 giorni). Diciassette anni, papà americano e mamma cinese, per essere accolta nella squadra della Repubblica popolare due anni fa Eileen rinunciò alla cittadinanza statunitense e fu naturalizzata cinese. Una decisione annunciata su Instagram: «Orgogliosa della mia eredità culturale, ugualmente fiera della mia educazione americana», bandiera cinese, statunitense e cuoricino. Ieri a Pechino è stata svelata la fiaccola olimpica - che rappresenta l'unione di ghiaccio e fuoco - costruita dai due giganti di stato Sinopec (petrolio) e China Aerospace Science and Technology Corporation (aerospazio), simbolo di una Cina che per raggiungere l'America ha puntato sull'innovazione. La torcia hi-tech è stata battezzata Volare.

Nel fine settimana le incredibili acrobazie nell'aria di Eileen-Ailing avevano lasciato a bocca aperta milioni di giovani cinesi e le erano valsi due medaglie d'oro e una di bronzo agli X Games di Aspen (in Colorado). Un viatico niente male per Pechino 2022. Eileen è nata in California, dove gli immigrati cinesi sbarcarono nell'Ottocento, attratti dalla corsa all'oro. Quando il prezioso minerale finì, subirono le conseguenze del China Exclusion Act, la prima legge Usa contro uno specifico gruppo etnico. Se la decisione di cambiare casacca Eileen l'ha presa in piena era Trump (quando non sono mancati episodi di razzismo contro i sino-americani), in quella Biden Ailing scommette sull'amicizia Usa-Cina. «Il mio obiettivo è utilizzare lo sport anzitutto come ponte e, in seguito, forse, fare politica per avvicinare» le due nazioni. Per questo, dopo aver ottenuto 1.580 su 1.600 al test d'ingresso Sat, vuole iscriversi alla prestigiosa Stanford University. Per i governi autoritari come quello cinese eventi come le Olimpiadi valgono doppio, perché possono essere sfruttati per trasmettere all'estero un'immagine di modernità e apertura, e far passare in secondo piano i boicottaggi che associazioni per i diritti umani e organizzazioni non governative stanno promuovendo in difesa dei dissidenti di Hong Kong e dei musulmani del Xinjiang. Nel 2008 il Partito comunista cinese incaricò di soprintendere all'organizzazione della XXIX Olimpiade un certo Xi Jinping. Diventato presidente nel 2012, Xi ha proclamato una Nuova era in cui la Cina sarà «ricca, forte e aperta al mondo», e per promuoverla Gu Ailing sembra l'ambasciatrice perfetta.

Modella part-time, i suoi ammiratori cinesi hanno soprannominato Ailing «la principessa ranocchia» (dal titolo di una fiaba russa), per il casco verde indossato durante le gare. La propaganda invece esalta le radici cinesi di Aileen-Ailing, legatissima a Guo Zhensheng, la nonna ottantacinquenne. «Uno degli aspetti della cultura tradizionale cinese sottolinea l'agenzia Xinhua - è che i nonni si prendono anzitutto cura dei bambini e attendono alle faccende domestiche, permettendo ai giovani genitori di massimizzare sforzi e risultati sul lavoro: un orientamento peculiare verso la famiglia che pochi americani conoscono o capiscono».

