IL PERSONAGGIO

POLCENIGO (PORDENONE) Un incendio è divampato la notte scorsa a Polcenigo (Pordenone) in località Fontane, all'interno di un'abitazione in campagna: i vigili del fuoco saranno certamente stati sorpresi quando, giunti sul posto, ad accoglierli hanno trovato la giornalista e scrittrice Sandra Hanks, sorella dell'attore due volte premio Oscar Tom, uno dei volti più riconoscibili della storia di Hollywood. Per fortuna le fiamme, scaturite nella lavanderia della casa forse a causa di un cortocircuito della lavatrice, sono state prontamente domate dai pompieri prima che si propagassero nel resto dell'abitazione.

Sandra Hanks vive dal 2016 in una casa nella campagna di Polcenigo insieme al marito. In alcune interviste ha affermato di apprezzare molto lo stile di vita e l'aria che si respira nella località, che è stata inserita tra i Borghi più belli d'Italia, e di essere innamorata del panorama, con le montagne che troneggiano incontrastate dietro una cornice di boschi e prati. Pensare che la pedemontana friulana abbia conquistato il cuore di Hanks sorprende doppiamente se si considera che, prima di giungere in Friuli, la scrittrice ha vissuto per 25 anni alle Seychelles, dove gestiva un caffè, in una casa con una vista mozzafiato sul mare. Lì ha conosciuto il suo attuale marito, Kevin Boyd, manager di casinò di origini inglesi. Dopo che i due figli più giovani sono andati a studiare in Inghilterra, la coppia ha deciso di spostarsi: i due hanno provato a trasferirsi in Normandia, ma quella regione non li ha conquistati. Un amico di famiglia originario di Budoia ha allora proposto loro di trascorrere del tempo nella sua casa, e per Sandra e Kevin è stato amore a prima vista. Dopo aver ristrutturato un'abitazione abbandonata, i due si sono trasferiti definitivamente a Polcenigo e nel giorno di San Valentino del febbraio 2017 sono convolati a nozze proprio nel paese friulano. La donna ha sempre viaggiato molto, sin dalla sua infanzia negli Usa, seguendo il padre nel suo lavoro di chef: «Ho frequentato tre scuole superiori diverse e non so quante scuole elementari e medie», ha raccontato al blog di promozione locale The Borc Keepers. «Sotto questo punto di vista non ho avuto un'infanzia tranquilla, ma grazie a ciò ho acquistato questa capacità di adattamento che mi permette di spostarmi spesso, senza che ciò mi pesi».

MAGGIORE

Oltre a Tom, Sandra ha altri due fratelli: Jim, attore e produttore per il cinema e la tv, che spesso doppia i personaggi del fratello nei videogiochi, e Larry, entomologo e professore universitario. Essendo la maggiore, la scrittrice ha più volte puntualizzato - scherzosamente - di non essere la sorella di Tom Hanks: è Tom ad essere il fratello di Sandra Hanks. Nonostante la sua spiccatissima wanderlust (oltre che negli Usa e nelle Seychelles, ha vissuto anche in Malesia), Sandra sembra aver trovato a Polcenigo il luogo ideale per trascorrere il resto della propria vita, e non è intenzionata a cercare altrove: ciò che maggiormente l'ha conquistata, dopo più di due decenni trascorsi nell'Oceano Indiano, è l'autunno. La donna, in vita propria, ha svolto le professioni più disparate: oltre ad aver gestito un caffè a Baia Lazare è stata giornalista, blogger di professione e, più di recente, lettrice d'inglese madrelingua in una scuola superiore italiana. La passione che da sempre la contraddistingue è però la scrittura: i suoi due libri di maggiore successo sono The guide to U.S. infant adoption, guida ai procedimenti e alle normative per ottenere un'adozione negli Stati Uniti, e Papaya... and other seeds, raccolta di storie brevi.

Enrico Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA



