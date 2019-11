CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO PARIGI «Se riesci a fare soldi vendendo una Corsa, allora sei Tavares»: la battuta suona come un complimento all'interno dell'eccentrico e vagamente criptico universo dell'auto. Carlos Antunes Tavares, 58 anni, indicato come a.d. del colossoPeugeot-Citroen-Fiat-Chrysler è uno dei rarissimi patron del settore a poter ambire del titolo di car guy. Perché Tavares le auto non solo le sa vendere e produrre (dall'81, da quando entrò in Renault), ma le sa anche smontare, rimontare, riparare e le sa guidare, sui circuiti rally o...