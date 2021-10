Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOPARIGI Il lievito, il profumo, la consistenza, il peso, la quantità di sale, e perfino la lunghezza, non meno di 55 e non più di 70 centimetri: l'unico difetto della baguette di Makram Akrout, incoronata qualche giorno fa come la migliore di Parigi e dunque quella che arriverà sulla tavola dell'Eliseo per il prossimo anno, rischia di essere ideologico.IL SOSPETTOIl panettiere migliore della città, arrivato sans papier in...