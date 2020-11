IL PERSONAGGIO

NEW YORK «Amo molto l'Italia, forse posso venire a trovarvi». Così l'ex consigliere di Obama David Axelrod a chiusura dell'intervista con Maria Latella su Sky Tg24, in risposta alla domanda su cosa farà nel caso che Donald Trump esca vittorioso dalle urne delle presidenziali Usa di domani. Lo spin doctor artefice della campagna di Barack Obama nel 2008 parla della vigilia del voto, e delle attese degli statunitensi per quanto le urne stanno per rivelare. Axelrod è impressionato dalla partecipazione, un fenomeno di democrazia che sta riscattando alcuni dei momenti poco edificanti che hanno accompagnato la gara elettorale: «C'è una certa maestà nel guardare la democrazia in azione, nel vedere le persone afferrare la ruota della storia. Ho passato tutta la vita a scommettere sul senso del popolo americano per la democrazia e ci credo ancora».

Quelle che si stanno per concludere sono elezioni molto speciali, dice l'attuale animatore dell'Institute of Politics della Chicago University, nelle quali il peso dell'epidemia ha avuto un ruolo dominante rispetto ad ogni altro tema e ad ogni iniziativa presa dai due candidati. La minaccia riguarda in modo principale gli elettori più anziani, e in questa fascia di votanti ci sono i segni nei sondaggi di quella che forse è la disaffezione più minacciosa per Trump. Lo scarto tra i due contendenti è ben maggiore di quello che si era registrato nel 2016 tra Trump e Clinton, ma l'esperienza della precedente elezione presidenziale serve da monito: il risultato si avrà solo martedì notte, e forse nemmeno allora. Il dato chiave sarà quello della Florida: nessun repubblicano ha mai vinto le elezioni senza conquistare lo stato del sud. Una sconfitta di Trump in Florida potrebbe essere un veloce suggello di una sua sconfitta. Axelrod tifa senza riserve per Biden. Dice che da presidente riporterà il confronto tra gli Usa e la Cina entro binari del dialogo, anche se l'ostilità tra i due paesi è inevitabile. Miglioreranno i rapporti con l'Europa e la Nato, mentre gli Stati Uniti si schiereranno con maggiore determinazione contro la Russia di Vladimir Putin.

L'amico personale degli Obama ride all'idea che Michelle possa avere un ruolo politico all'interno dell'amministrazione Biden: «Quando giravano voci sulla possibilità che diventasse la vice di Biden avevo scommesso la mia casa e tutto quel che possiedo contro questa ipotesi. E ho vinto!».

