IL PERSONAGGIO LONDRA È troppo ribelle e fazioso John Bercow, speaker della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOLONDRA È troppo ribelle e fazioso John Bercow, speaker della camera dei Comuni dalle cravatte pirotecniche e dalla voce stentorea, per diventare un pari del Regno: va bene impedire a Donald Trump di parlare a Westminster e usare toni coloriti per descrivere qualche ministro, ma decidere di fare o di non fare votare emendamenti in grado di danneggiare il governo in una fase così incandescente non è cosa da lasciare indifferente una donna apparentemente impassibile come Theresa May. La premier è infatti capace di temibili...