IL PERSONAGGIOdal nostro inviatoLOSANNA (SVIZZERA) «Alè o-o, alè o-o». Marco Balich al telefono esulta da Tokyo per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina, una vittoria di cui è senza dubbio uno degli artefici. San Balich: a Losanna, ormai, lo chiamano così. E pensare che, quando qualche lustro fa venne invitato a Venezia per reinventare il Carnevale e lanciare il Capodanno (il format del bacio, così semplice quanto geniale, in migliaia cominciarono a gremire piazza San Marco e non per ubriacarsi), non è che...