IL PERSONAGGIOBERLINO Mai così isolata e mai così in affanno: nei 13 anni del suo cancellierato, Angela Merkel non si era mai trovata ad affrontare una crisi di questa entità, quella sulla migrazione, che sta spaccando il suo partito e dilaniando l'Europa. Se la cancelliera non riuscirà a trovare una soluzione accettabile al Consiglio europeo di fine giugno, e al pre-vertice di domenica prossima, sarà con ogni probabilità la sua fine.LA MICCIAUn fallimento significherebbe la perdita di autorità e un terremoto in Germania e in Europa....