IL PERSONAGGIO/2ROMA L'obiettivo dopo la Bestia e il ciclone Salvini è spoliticizzare il Viminale, anche per evitare che fosse un politico, futuro bersaglio quotidiano del suo predecessore, a disinnescare la propaganda dell'emergenza su un tema delicato come l'immigrazione.Luciana Lamorgese, classe 53, avvocato, è un tecnico, prefetto di lungo corso (anche a Venezia) e la grande dote della mediatrice. È il profilo, ma soprattutto il nome, voluto dal Colle per il Viminale. E il primo scoglio sarà proprio quello dell'immigrazione, in Italia...