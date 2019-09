CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO/1ROMA E' molto Zingaretti il nuovo ministro dell'Economia, il primo politico, e non tecnico, ad occupare quel posto dopo tanti anni. Gualtieri è molto Zingaretti, con cui si conosce dai tempi della comune e militanza nella Fgci, perché è stata una scelta del segretario dem quella di volere lui e proprio lui come super-ministro. Ed è un prof di provenienza Istituto Gramsci e cattedra di storia contemporanea alla Sapienza e un politico di professione che ha scoperto di esserlo come parlamentare europeo dal 2009 sempre molto...