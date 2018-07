CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERICOLOPADOVA Un intero quartiere residenziale sottoposto ad un trattamento straordinario di disinfestazione contro la zanzara tigre per scongiurare la possibile trasmissione della febbre tropicale Dengue e il diffondersi di un pericoloso contagio. Sta accadendo in queste ore nel piccolo comune di Campodoro, meno di tremila abitanti in provincia di Padova. La disinfestazione è in atto su tre strade, nelle aree pubbliche vicine e nei giardini privati di una sessantina di abitazioni. Perché è in una di queste case che per un paio di...