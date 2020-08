Il livello di attenzione deve restare alto e in queste settimane la prevenzione diventa fondamentale. Secondo il professor Roberto Cauda, infettivologo del policlinico Gemelli di Roma, la battaglia contro il Coronavirus non è ancora stata vinta e la stretta decisa dal Governo era inevitabile.

Professore, qual è il bilancio delle ultime settimane?

«Si tratta di un'infezione che si trasmette molto facilmente per via aerea. Aggiungiamo che gli asintomatici hanno un ruolo importante nella trasmissione. Sommando questi fattori possiamo dire che la situazione è chiara: dalla stazionarietà dei dati che si era registrata prima di agosto siamo passati a un'inversione di tendenza. C'è un aumento di contagi, non ancora significativo, quindi non allarmante, ma di certo preoccupante. Nell'ultima settimana sono stati individuati più di 200 focolai. L'età media si è sensibilmente abbassata, questo significa che a fare da motore del contagio adesso sono i più giovani».

Quali sono i rischi?

«Questi contagi non hanno un impatto rilevante a livello di ricoveri e ospedalizzazioni, perché i giovani sono in grado di sopportare meglio la malattia. Ma la situazione merita comunque grande attenzione, perché il rischio è che questi soggetti possano a loro volta contagiare categorie fragili, come genitori, nonni, persone anziane».

Cosa pensa delle nuove misure decise dal Governo?

«Sull'uso delle mascherine sono assolutamente d'accordo. Bisogna sempre sottolineare che non si tratta dell'unico mezzo di prevenzione, ma sicuramente i dispositivi di protezione individuali svolgono un ruolo molto importante. Per quanto riguarda le discoteche il problema dal punto di vista sanitario è evidente: nelle immagini che abbiamo visto in questi giorni c'era poco rispetto delle regole e di certo non possiamo parlare di distanziamento sociale. Dall'altro lato, però, c'è anche un evidente danno economico. La decisione di chiudere è stata certamente ponderata e serve per scongiurare scenari peggiori, come un aumento esponenziale dei contagi a ridosso della riapertura delle scuole. Con questi numeri qualcosa andava fatto».

Pensa che la seconda ondata di contagi sia un rischio concreto?

«Più che di seconda ondata parlerei di un'unica ondata con picchi oscillanti. Ora siamo più preparati a fronteggiare la pandemia, ma giocheranno un ruolo fondamentale la prevenzione, il numero di test, il tracciamento dei contagi».

Il Coronavirus fa ancora paura, o la carica virale è diminuita?

«Da alcuni studi è emerso che negli ultimi tamponi isolati l'inoculo del virus era minore ed è stato ipotizzato che potesse essere meno pericoloso. Ma penso che questi siano gli effetti del lockdown e della minore circolazione del virus. Il rischio è ancora alto, sapremo nei prossimi giorni se pagheremo il conto per gli atteggiamenti che abbiamo visto nelle scorse settimane».

Mic. All.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA