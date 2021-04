Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAVENEZIA L'onda lunga del Kumbh Mela, la festa induista che ha causato in questi giorni migliaia di vittime in India per il Covid, è arrivata anche in Veneto, nel Vicentino, a Villaverla tra le colline bassanesi. Perché i due casi di positivi alla variante indiana nel Bassanese - si tratta di padre e figlia - arrivano proprio da lì, da quel rito religioso che richiama sulle rive e nelle acque del Gange milioni di induisti da...