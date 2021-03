IL CASO

ROMA Il via libera «ufficiale» del Pd ad una vicesegretaria donna, in tandem con Andrea Orlando, è atteso nelle prossime ore. Nicola Zingaretti ha già dato il suo benestare. L'accelerata ci sarà con un ordine del giorno, che sarà sottoposto al voto della direzione del partito. Per individuare chi sarà la nuova numero due c'è tempo: la scelta avverrà nell'assemblea del 13 e 14 marzo. La selezione non sarà indolore, visto che ogni anima del Pd ha un'aspettativa diversa. Per esempio, fra i nomi che circolano, c'è quello di Cecilia D'Elia, molto vicina a Zingaretti: proprio per questo, la sua candidatura ha già creato qualche malumore nelle minoranze. La rosa delle papabili è comunque ampia. Si parla di Debora Serracchiani, di Roberta Pinotti e Anna Rossomando. Voci, rumors. Mancano ancora due settimane, la tela sarà tessuta e disfatta chissà quante volte. Quella della numero due del partito non sarà l'unico nodo da sciogliere in assemblea. Zingaretti ha annunciato che in quell'occasione si affronterà anche il tema del congresso, chiesto con particolare forza dagli ex renziani di Base Riformista. «Non possiamo fare finta che in questi tre anni non sia successo nulla di politicamente rilevante nel Paese e nel Pd - ha spiegato Luca Lotti in una intervista a La Nazione - Come Base riformista lo abbiamo detto con grande chiarezza: appena la pandemia lo consentirà facciamo partire la fase congressuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA