LE REAZIONI

VENEZIA «Ho preso posizione in difesa del presidente del Porto Musolino perché non mi sembrava che una bocciatura del bilancio fosse il modo di esprimere la propria contrarietà a un documento finanziario sano. Il Ministero ora farà i suoi approfondimenti, se c'erano delle perplessità andavano affrontate prima». Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia, all'indomani della bocciatura del bilancio del Porto, dichiara di non essere a conoscenza delle motivazioni che hanno portato i rappresentanti di Comune e Regione a esprimere la propria contrarietà al consuntivo di autorità portuale.

Nel frattempo si moltiplicano reazioni che entrano invece nel merito della vicenda.

«Gli stanziamenti alla Mantovani erano stati autorizzati nel bilancio di previsione - sostiene Ugo Bergamo, ex sindaco di Venezia, senatore e promotore del movimento Veneziaètua - bocciare il consuntivo non ha senso. Se c'erano segnalazioni da fare, dovevano essere fatte alla Procura. Non credo che Musolino sia così sprovveduto da fare cose illegali alla luce del sole. Di fatto, questa mossa, blocca l'operatività del porto».

Sulla stessa linea anche il parlamentare Pd Nicola Pellicani, che dice di aver richiesto un'audizione a proposito della vicenda del finanziamento alla società, su cui relazionerà il rappresentante in comitato di gestione per la città metropolitana Fabrizio Giri.

«Il fatto di bocciare il bilancio è stata una manovra elettorale, altro che libertà di coscienza. Se il problema risaliva ad anni precedenti, perché la bocciatura è avvenuta solo ora? - chiede Pellicani - La questione va analizzata con la massima attenzione, certo è che questo non aiuta una città che sta tentando ora di risollevarsi. Non si capisce però perché Brugnaro abbia indugiato fino ad ora ad intervenire se c'erano questioni poco chiare».

Il segretario regionale del Pd Alessandro Bisato chiede «al Ministro De Micheli di non prestarsi a questi giochi di potere e di pretendere chiarezza sulle manovra fatte dalla Regione e soprattutto dal sindaco Brugnaro per destituire Musolino. È indecente - dice - bloccare investimenti e risorse per milioni di euro pur di insediare un presidente a loro vicino». E aggiunge che «le ripercussioni della decisione le subiranno migliaia di famiglie la cui vita dipende dai porti».

La vicecapogruppo regionale Pd Francesca Zottis e il consigliere Bruno Pigozzo annunciano un'interrogazione per chiedere spiegazioni in consiglio regionale. «Bocciare senza motivo un bilancio con un avanzo di 25 milioni e un utile di 10 è grave, Zaia non può nascondersi dietro a un dirigente, dicendo che non è una sua competenza. Esiste una responsabilità politica»

I senatori Andrea Ferrazzi e Vincenzo d'Arienzo chiedono invece a Regione e Città metropolitana di «rivedere la propria scelta o di motivarla con argomentazioni responsabili e credibili» e sottolineano come il voto contrario impedisce di destinare per Venezia i cinque milioni di euro disponibili nel Decreto Rilancio. «Un'azione scellerata che nega a Venezia un'importante risorsa, utilissima per favorire decine di aziende che lavorano nel settore per rilanciare le loro attività provate dall'epidemia». «È l'unico modo - concludono - per permettere a tante im prese di avere i benefici economici».

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

