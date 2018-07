Il Pd si riunisce nelle periferie romane E i residenti: «Ma che, sono attori?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOROMA La prima segreteria del Pd targato Martina si riunisce davanti a uno scaffale pieno di libri sui dinosauri estinti. Non sembra un buon auspicio, ma è da qui che il neo-leader dei democratici vuol far rinascere il suo «partito di strada». Dal Booklet Le Torri, accanto a un negozio cinese con insegna in cinese (e prodotti cinesi), nel cuore di Tor Bella Monaca, quartierone di Roma Sud dove i grillini dal 2013 in poi fanno il pieno di voti, mentre i dem sono precipitati al 13%. E infatti, dopo il blitz dei democratici, la...