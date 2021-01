VENEZIA L'arancione non basta al Partito Democratico. «Di fatto Luca Zaia ha già messo il Veneto in rosso, citando i motivi sanitari per chiudere le superiori fino al 31 gennaio: sia coerente ed estenda il provvedimento alle altre attività», dice Alessia Rotta, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera. Il nodo da sciogliere, però, è sempre quello dei ristori: per le ordinanze regionali di tutta Italia, infatti, finora il Governo ha stanziato non più di 250 milioni. «Ma è aperta la discussione sui correttivi al sistema di indennizzo», assicura la deputata. «In ogni caso è giusto che anche la Regione faccia la sua parte, senza nascondersi sempre dietro la storia che non applica tasse», aggiunge il capogruppo regionale Giacomo Possamai. «Proponiamo impegno a tutti i livelli: statale, regionale e comunale», concorda il segretario veneto Alessandro Bisato. Zaia è lapidario: «L'analisi spetta agli scienziati, non ai politici». Claudio Beltramello, responsabile sanità del Pd, non fa però sconti alla gestione dell'emergenza: «Numeri record su contagi e decessi,

tracciamento saltato, servizi sanitari al collasso, personale allo stremo e Rsa nel dramma assoluto, per colpa della zona gialla, di messaggi sbagliati e dei tamponi rapidi». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA