LO SCENARIO

ROMA È cominciato di fatto il congresso Pd. Ovvero la resa dei conti, che sarà lunga e dura, dentro il partito che più degli altri ha sbandato in questa crisi di governo. Passando da «o Conte o morte» allo scaricamento di Giuseppi, dal mai più con Renzi al di nuovo con Renzi, dall'ok Draghi ma senza la Lega al sì Draghi e va bene pure il Carroccio. Una performance tutt'altro che performante, tanto per usare il pessimo aggettivo tanto in voga. Dunque, la corrente ex (?) renziana di Base Riformista il congresso lo chiede, il segretario Nicola Zingaretti per non farsi mettere all'angolo dice a sua volta che il congresso lo vuole (tematico, e poi da statuto l'elezione del nuovo segretario sarà tra due anni) e al di là del grido comune al congresso, al congresso! le acque in casa dem sono agitatissime e la leadership è sotto processo.

Tra gli ex (?) renziani e gli zingarettiani (alcuni dei quali distratti dal tentativo di entrare nel governo Draghi ma tutti assicurano al Nazareno che Nicola non intende fare il ministro), c'è la democristianeria alla Franceschini che fa da cuscinetto e tuttavia anche da quelle parti il giudizio sulla gestione della crisi da parte della segreteria del partito è a dir poco severa.

LA TRADIZIONE

Chi sul congresso sembra frenare, ma specie tra gli eredi della tradizione Pci ciò che appare non è mai vero, è lo sfidante di Zingaretti. Ossia Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna che da subito dopo la rielezione - un anno fa - lavora (anche) per scalare il Pd. «Ora pensiamo a battere la pandemia, il congresso verrà dopo», dice.

Ma il congresso già c'è, anche se non ufficialmente. E comunque, come dicono al Nazareno, ben venga una messa a punto di tutto perché l'avvio della fase Draghi merita una «riflessione larga e profonda». C'è chi vuole recuperare il rapporto con Renzi e c'è chi vuole far rientrare quelli di Leu nel Pd. Compreso D'Alema, super-alfiere dell'abbraccio contiano o contista con i 5Stelle.

LA GEOGRAFIA

E comunque l'arrivo dell'emiliano Bonaccini al posto del romano Zingaretti sposterebbe anche l'asse geografico del partito, considerando poi che altri uomini forti del nord come Giuseppe Sala e Giorgio Gori, sindaci di Milano e di Bergamo, sono pronti ad allargare il loro raggio di influenza. Con la forza della loro regione e con tutte le istanze che ne conseguono: a partire dalla riforma dell'autonomia, che langue da anni ormai e viene condivisa da Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Un Pd quindi a trazione padana dopo anni di predominio romano, ora sempre più in discussione.

