Il Pd non crede all'offerta di Forza Italia Ma un pezzo del partito vuole vedere

LA GIORNATAROMA Appoggio del Pd a un governo di centrodestra? «Fantapolitica», stronca sul nascere Lorenzo Guerini, che pure non è uso a stroncare quanto a mediare e smussare. In un Pd tuttora alle prese con la sberla elettorale, dove le voci stridono e le posizioni balbettano, è difficile trovare un bandolo, una linea in grado di accontentare e unire tutti. «Ma che vanno cercando quelli del centrodestra, ormai si è capito che M5S e Lega hanno l'accordo, sia sulle presidenze delle Camere che per il governo», è convinto Ettore Rosato,...