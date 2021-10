Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA «Lunedì il Pd sarà il primo partito», aveva azzardato alla vigilia Enrico Letta. Per poi aggiungere: «Con un 3 a 2 per noi sarebbe buona notizia, ma da 4 in su sarebbe un trionfo. Un risultato da celebrare». E, a urne chiuse, al quartier generale dem del Nazareno e a Siena dove il segretario ha vinto le suppletive per la Camera con un largo margine, i vertici del Pd celebrano, eccome, il risultato: Milano, Napoli e...