ROMA Il fine è nobile ma l'obiettivo è difficile da raggiungere. L'idea di Nicola Zingaretti di evitare che le prossime elezioni possano avere un impatto sull'anno scolastico è stata ieri rilanciata dal premier Giuseppe Conte. Ma per il Viminale non sarà facile far sì che i cittadini siano chiamati a votare non nelle scuole ma in palestre, caserme o uffici comunali. E non si tratta certo solo di questioni tecniche.

«Lancio un appello al governo», per regionali e referendum «si tengano i seggi in luoghi separati» dalle scuole, ha spiegato il segretario dem. «È una buona proposta. Con il ministro Lamorgese cercheremo di trovare delle soluzioni alternative», ha risposto a stretto giro il presidente del Consiglio. La macchina del dicastero si è messa in moto, del resto c'è una circolare del 1986 diramata dal ministero dell'Interno che permette di installare seggi elettorali al di fuori degli edifici scolastici, con l'obbligo che i luoghi individuati siano pubblici, quindi concessi a titolo gratuito, non di culto e non siano luoghi di partito.

In Italia ci sono circa 62 mila seggi elettorali, di questi quasi 55 mila sono negli edifici scolastici, 256 all'interno di impianti sportivi e 600 negli ospedali. Ma trovare un numero così elevato di strutture alternative alle scuole, per di più in un lasso di tempo così ristretto, è un'impresa quasi titanica. Si stanno cercando anche caserme dismesse e si tenterà di coinvolgere pure altri attori istituzionali, magari Poste, Ferrovie, Cdp, Mef. «Ognuno è chiamato a fare la sua parte», è stato l'invito del premier. Ma la proposta sul tavolo è destinata a scontrarsi con la realtà: innanzitutto la decisione spetta soprattutto ai Comuni; e poi se i dem pensano di presentarla già oggi in occasione del via libera del Senato sul dl elezioni (ieri la Camera ha dato il semaforo verde all'election day per il 20 settembre, anche se ci sarà un ulteriore confronto con le regioni) occorrerà capire come sciogliere i nodi dell'ubicazione dei seggi alternativi alle scuole e delle relativa comunicazione agli elettori. E poi si porrà anche il problema dei costi. Mica facile.

