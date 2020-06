LA GIORNATA

ROMA I Democratici hanno lanciato una vera e propria offensiva sul tema della ricostruzione dell'economia italiana. Una iniziativa che complica i piani del premier Giuseppe Conte sugli Stati Generali dell'economia.

Il capo del governo tira dritto, ha intenzione di collocare l'appuntamento tra mercoledì e giovedì a Villa Pamphilj e lavora alla preparazione di un'iniziativa che rischia, tuttavia, di essere «svuotata» in partenza.

La convocazione degli Stati Generali in conferenza stampa, non è stato digerito dai Democratici. Non c'è aria di crisi di governo ma la tensione nell'aria si taglia con il coltello ed è alimentata dal grande nodo che si cela dietro il piano di riforme e investimenti per la Fase 3: come spendere al meglio le decine di miliardi che arriveranno dall'Europa.

LE TENSIONI

Dopo le tensioni di ieri tra Dario Franceschini e Giuseppe Conte al Nazareno, Nicola Zingaretti in mattinata riunisce i ministri e lo stato maggiore del partito. «Non c'è alcuna volontà di contrapposizione a Conte», premettono fonti del Pd.

Ma sul merito dell'organizzazione degli Stati Generali la contrapposizione emerge, eccome. «Siamo favorevoli all'apertura di un processo che coinvolga appieno, e non in maniera superficiale, le migliori energie italiane», precisano i Dem che però chiedono un «percorso serio e adeguato». Niente ammuina, insomma. Nel pomeriggio il vice segretario Andrea Orlando è stato chiarissimo. «Noi non solo non siamo contrari ma lo abbiamo proposto noi questo passaggio. L'obiezione è sulla modalità, non ci convinceva l'idea che lunedì si chiamassero gli Stati generali senza prima definire la proposta del governo e dire come vogliamo spendere i soldi dell'Ue», spiega l'ex ministro dicendo «no a improvvisazioni».

Conte, per il momento, tace e lavora al piano riforme. Gli Stati generali, a questo punto, potrebbero configurarsi come una prima tappa, soprattutto di ascolto, con parti sociali, associazioni di categorie e alcune personalità di spicco.

LE MODALITÀ

Il Pd, tra l'altro, chiede di allargare il confronto a tutte le forze politiche disponibili piazzando un'altra trappola nel progetto del premier. Che, in fondo, si aspettava tutto ciò se è vero che, già all'indomani del lancio del Recovery Fund, a Palazzo Chigi si prevedeva un «assalto» ai fondi europei. Con conseguente rischio di defenestrazione per Conte.

Il tema è che tanto prima il governo riuscirà a partorire questo complesso piano di semplificazioni e riforme tanto più potrebbe crescere la tranche di aiuti del Recovery Fund in arrivo quest'anno. Ed è uno snodo cruciale, per Conte. Perché solo con la certezza dei soldi europei, il premier potrà davvero fare a meno del Mes, punto sul quale Pd e M5S la pensano all'opposto e che vedono lo stesso Conte non convinto dell'attivazione.

Ma il sentiero, per lui, è stretto. Le voci su un possibile partito dello stesso capo del governo agitano ulteriormente il Movimento, nel quale cresce, almeno in una parte, un certo distacco nei confronti di Conte. «Il M5S non lo farà mai cadere. Solo il Pd può farlo. Ma se lo facesse non scommetterei che il Movimento voglia tornare al voto», spiega una autorevole fonte pentastellata.

È in Iv che Conte in queste ore trova una sponda. La fiscalità di vantaggio al Sud, il piano shock sulle infrastrutture, l'abbreviazione dei tempi della giustizia trovano Matteo Renzi in linea. Tanto che il leader Iv ironizza: «è bastato fare l'accordo con Italia Viva e subito altri hanno iniziato a prendere le distanze dal Primo Ministro, chissà perché...». Ma anche in Italia Viva, a Conte, si chiede concretezza. Toccherà al capo del governo fare in modo che gli Stati Generali si trasformino in un boomerang. I dirigenti Dem ieri si sono scambiati per tutta la giornata un tweet di Pier Luigi Castagnetti, che nel 1999 (governo Prodi) fu segretario dei Popolari: «Andate in un convento 2 giorni, tutti i ministri, uscitene con una bozza di Piano. Risparmiateci la menata degli Stati Generali. Non c'è tempo da perdere».

Diodato Pirone

