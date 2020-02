IL CASO

ROMA Ci sono due importanti focolai a Codogno e a Vo' Euganeo, ma non c'è neanche un paziente zero. In questo modo è impossibile fermare il contagio. E questo ha reso necessarie misure di limitazione della vita quotidiana senza precedenti nelle aree coinvolte. Ma potrebbe non bastare, perché senza un quadro preciso su come il Sars-CoV-2 sia arrivato nelle province di Lodi e di Padova, non è possibile ricostruire tutti i contatti e tutti i potenziali contagiati.

SCENARI

Partiamo da Codogno. Quando il trentottenne finito in terapia intensiva con la polmonite è risultato positivo al test sul coronavirus, si è pensato che a contagiarlo fosse stato un amico, un dirigente di un'azienda della vicina provincia di Piacenza, che è tornato il 21 gennaio dalla Cina. Questo scenario avrebbe semplificato il lavoro delle autorità sanitarie: sarebbe stato un punto di partenza, anche se i protagonisti di questa storia hanno entrambi una vita sociale molto intensa (sport, cene, riunioni). Ma il primo test sul manager è stato negativo e dall'isolamento dell'Ospedale Sacco ha spiegato: «Dicono che sono il paziente zero, ma non mi trovano niente». Si è pensato: non ci sono più tracce del coronavirus perché è guarito, ma era contagioso quando è andato a cena con il trentottenne di Codogno. Infittisce il mistero anche il fatto che è risultato positivo il cognato del manager tornato dalla Cina. Sono stati chiesti allo Spallanzani esami più sofisticati sugli anticorpi, che aiutano a capire se ci sia stato il passaggio del Sars-CoV-2. Ieri sera è arrivato l'esito, che ha spazzato via ogni certezza. Il viceministro della Salute, Pier Paolo Sileri: «Dai test effettuati è emerso che non ha sviluppato gli anticorpi. Non può essere lui. Ora andrà chiaramente ricercato chi è il paziente zero». L'assessore regionale alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera: «Ci sono altre piste, su cui sono in corso delle verifiche, che puntano su altri tre o quattro pazienti che erano in pronto soccorso quando vi è andato il 38enne e che poi sono risultati positivi al test sul coronavirus. Forse dovremmo ripartire da loro». Un rompicapo, ma la sintesi è che c'è una quarantina di contagiati, tutti nella Bassa Lodigiana, ma non sappiamo come sia arrivato da quelle parti il coronavirus. E siamo in un territorio che ha contatti quotidiani con Milano, ma anche con la vicina Piacenza, dunque il contagio potrebbe avere preso mille rivoli.

Non sta andando meglio l'indagine in provincia di Padova. A Vo' Euganeo due anziani, che frequentavano lo stesso bar, sono risultati positivi, uno di loro è morto l'altra sera. Chi li ha contagiati? Nessuno dei due è mai stato in Cina, nessuno dei due ha parenti o amici che abbiano viaggiato nelle aree a rischio. Diversamente da quanto era stato detto a caldo, in paese c'è una piccola comunità cinese, formata da otto persone. Ieri sono stati tutti portati in ospedale per i test sul coronavirus. Ma a Mira, in provincia di Venezia, è stato segnalato un altro caso, il dodicesimo per il Veneto. Il paziente è stato ricoverato in rianimazione, ma apparentemente non ci sono legami con il gruppo di Vo' Euganeo, il paese che è stato isolato dopo che sono emersi altri casi oltre a quelli iniziali. Due focolai, nessun paziente zero. Così la prevenzione è complicata. E ieri a Roma sono stati posti in isolamento domiciliare due dipendenti della multinazionale in cui lavorava il trentottenne di Codogno.

