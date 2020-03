Il paziente 1 torna a casa e può finalmente tirare, letteralmente, un sospiro di sollievo: «Sono tornato a fare la cosa più bella e semplice: respirare», dice. Sono le prime parole dopo il risultato dell'ultimo tampone: negativo al maledetto coronavirus. Tra pochi giorni nascerà la sua prima figlia: la moglie, dimessa dall'ospedale nelle scorse settimane, è ormai al nono mese di gravidanza. Il caso di Mattia, il manager dell'Unilever, 37 anni, runner in buona forma fisica, arrivato al Policlinico San Matteo di Pavia nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, dopo essere stato prelevato d'urgenza dal reparto di Rianimazione di Codogno, ha permesso di individuare i primi focolai di coronavirus in Italia. Lui ha vinto la battaglia contro il Covid-19, ma in famiglia c'è stato anche un grave lutto: mentre era ricoverato, il podista lombardo ha saputo che il virus aveva portato via suo padre, Moreno. «È difficile fare un racconto di quello che mi è successo - ha detto ieri - Ricordo il ricovero in ospedale a Codogno, mi hanno raccontato che per 18 giorni sono stato in Terapia intensiva per poi essere trasferito nel reparto di Malattie infettive dove ho ricominciato ad avere un contatto con il mondo reale e a fare la cosa più semplice e bella, che è respirare».

