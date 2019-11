CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PATRIARCAMARGHERA «Ripensare la città». Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, lo dice in conferenza stampa, di fronte a decine di telecamere. E si scusa se rischia di passare per antipatico quando parla delle difficoltà con cui i veneziani si scontrano da anni: «C'è un sistema di difesa che non entra mai in atto, c'è il passaggio delle grandi navi e altro. Forse si toccano tanti interessi e forse questo può dispiacere a qualcuno, e mi spiace di non essere simpatico nel dirlo, ma lo dico da veneziano e persona che ama questa...