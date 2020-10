LO SCENARIO

ROMA Il campionato va avanti, il protocollo non sarà modificato (almeno per ora). Ma tutti dovranno rispettarlo alla lettera. Tradotto ogni volta che ci sarà un positivo bisognerà chiudersi nell'isolamento fiduciario. Ossia nella famosa bolla. Cosa che fino ad adesso non è stata proprio osservata con rigore. Più di un'ora di faccia a faccia nella sede della Figc (visita programmata da tempo) tra il Ministro dello sport Spadafora (che prima ha incontrato in videoconferenza anche il presidente della Lega di A Dal Pino) e il numero uno della Federcalcio, Gravina per fare chiarezza su quanto accaduto tra sabato e domenica. La serie A, il giorno dopo il caso Juve-Napoli, tira un sospiro di sollievo.

Il timore era quello di un inasprimento delle regole (si paventava anche la quarantena) che di fatto avrebbe rappresentato un serio ostacolo per lo svolgimento del torneo. E regole più dure era proprio quello che chiedeva il Ministero della Salute furioso con il mondo del calcio per i suoi comportamenti. E non è escluso (su questo si sta già ragionando) che venga deciso di fare un tampone, oltre quello 48 ore prima della partita, anche prima della partenza per la trasferta. Così da negativizzare (in quel momento) il gruppo squadra.

NIENTE PASSI INDIETRO

Il Governo non fa nessun dietro front sulle Asl che hanno tutta la facoltà di intervenire in quanto a loro è demandata una chiara responsabilità e una precisa azione di vigilanza. Alle Aziende sanitarie locali compete, dunque, far rispettare un divieto di trasferta quando la situazione lo richieda. Per esempio quando è in vigore un lockdown regionale o quando i casi siano tanti e le terapie intensive piene. D'altronde era impensabile immaginare una linea d'indirizzo diversa. Le Asl in diverse occasioni hanno giocato anche a favore del calcio, vedi ad esempio il caso Milan, uscito dalla bolla grazie ad un parere di 4 pagine del responsabile dall'Azienda di Milano. «Siamo in una situazione particolare anche quest'anno, bisogna sapere che siamo di fronte a dei mesi in cui dovremo avere la capacità di adattare le nostre scelte in base a quello che accadrà. Se la situazione sanitaria dovesse cambiare ovviamente siamo pronti a fare la nostra parte per fare in modo che il rispetto della tutela della salute vada al di sopra di ogni altra cosa» rimarca ancora Spadafora che ha ricevuto da parte del presidente del Napoli, De Laurentiis una lettera di 8 pagine in cui si ripercorrono tutti i passaggi e i controlli sanitari del Napoli negli ultimi dieci giorni circa. Già, ma perché Genoa e Milan (anche per una gara europea) sono potute partite e il Napoli no? I rossoblù che per legge hanno informato la Asl dei contagi non hanno poi chiesto se potevano partire o no. Gli Azzurri hanno invece posto la domanda diretta e si sono attenuti alla risposta ricevuta pur potendo contestarla visto che esiste un protocollo apposito. Andrà, dunque, trovata una uniformità di giudizio onde evitare che il campionato venga deciso dalle Asl. Il rischio è che possano verificarsi nuovi casi Napoli. E su questo lavorerà il governo nei prossimi giorni. Ma per farlo, come rimarcato a più riprese da Spadafora e Gravina, bisognerà certificare la corretta applicazione del protocollo.

FARO SUI CLUB

Un precedente che resta comunque pericoloso anche se lo stesso Gravina si auspica «sia un'eccezione». Nell'incontro sono stati fissati diversi paletti dai quali sarà impossibile derogare. «Il protocollo in vigore è valido, è giusto ma va rispettato da tutti col massimo rigore» l'appello di Spadafora a cui fa eco il presidente della Figc: «Crediamo molto in questo protocollo che abbiamo voluto è difeso. Chi sbaglia deve pagare».

La sensazione forte è che ci sia stata più di una falla (non è un caso il la Procura della Figc abbia aperto un fascicolo d'indagine sul Napoli proprio in questo senso e potrebbe farlo anche con altri). Non solo i club perché il dito è puntato anche sui calciatori e sui loro comportamenti fuori dal campo.

Emiliano Bernardini

