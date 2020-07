L'INCHIESTA

ROMA Adesso la Dama dovrebbe pagare una penale all'amministrazione. È proprio questo il nodo dell'inchiesta milanese che ha portato all'accusa di frode in pubbliche forniture per Attilio Fontana. Perché il governatore ha avuto un ruolo (non ne ha fatto alcun mistero) nella trasformazione in donazione del contratto della Dama (società del cognato e in minima parte della moglie) che avrebbe dovuto incassare 513mila euro. Ma non si è preoccupato per nulla che il resto della fornitura (25mila camici), tra l'altro indispensabile in un periodo di emergenza, non fosse più consegnato all'ente che amministra. Una violazione contrattuale avallata proprio dal presidente e unilaterale da parte della società. Non solo, la decisione di interrompere la fornitura renderebbe immotivata anche la procedura diretta, senza gara, che ha portato alla scelta di quella società.

Non risulta ci sia mai stato un atto formale della Regione Lombardia che abbia trasformato l'accordo sui 75mila camici in donazione, rendendo nullo quel contratto che è ancora attivo. Invece 50mila camici sono stati donati e consegnati, mentre i restanti 25 mila, che nessuno di Aria e della Regione ha mai rivendicato, Dini avrebbe tentato di rivenderli a 9 euro a una Rsa del varesotto. L'inerzia dell'amministrazione e le parole di Fontana che, a fronte di un'azienda inadempiente, parlava di magnanimità, non hanno solo un peso politico. Tanto più che l'azienda era stata individuata con una procedura d'urgenza proprio in ragione della necessità della fornitura che, invece, è venuta meno.

L'AFFIDAMENTO

La procura punta a chiarire se Fontana fosse consapevole, sin da principio, che Dini avrebbe presentato un'offerta. In palese violazione della legge sul conflitto di interesse. La scelta dell'offerta presentata dalla Dama (che prevedeva la consegna di 75mila camici e 7mila set sanitari per 513mila euro) è stata conclusa senza gara. Se emergesse che il presidente ne era consapevole, la circostanza potrebbe costargli anche l'accusa di turbata libertà del contraente. Ossia il mancato rispetto delle procedure nella scelta individuazione dell'azienda. Un'ipotesi già contestata all'ex direttore generale di Aria, Filippo Bongiovanni, alla sua vice e allo stesso Dini. La Dama non ha mai sottoscritto il patto di integrità, che esclude i conflitti di interesse. Un documento previsto dai contratti regionali. Si tratta di un altro passaggio fondamentale che desta molti sospetti.

Gli accertamenti procedono anche su un altro fronte, ossia quello del patrimonio di 5,3 milioni di euro dichiarati nel 2015 da Fontana e scudati. I soldi, ha dichiarato il governatore, sono il frutto di un'eredità. Ma i militari del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza stanno esaminando il mandato, firmato dal presidente della Regione, alla fiduciaria che amministra il patrimonio depositato su due conti in una filiale della Ubs in Svizzera e andando a ritroso nel tempo per far luce su quella fortuna.

LA DIFESA

Ieri, prima che i pm sentissero un paio di tecnici, Jacopo Pensa, difensore di Fontana, ha avuto un lungo incontro con i magistrati. Sembra che adesso l'avvocato voglia attribuire l'intera responsabilità a Dini. «L'aspetto che la Procura non apprezza - ha commentato - è il mancato completamento della fornitura dei camici, ma chi non ha rispettato il contratto è stato il cognato di Fontana». Una linea che troverà i riscontri, sostiene il legale, «con le carte che verranno depositate ai magistrati per settembre «e se non saranno sufficienti valuteremo un eventuale interrogatorio di Fontana».

