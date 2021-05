Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA Un pass vaccinale nuovo. O meglio un documento più facile da ottenere, con una durata estesa fino a 9 mesi e utile non solo per gli spostamenti ma anche per accedere a matrimoni, fiere e congressi. È la soluzione a cui sta lavorando il governo per rendere più funzionale e inclusivo lo strumento che necessariamente dovrà essere al centro dell'estate in arrivo.L'idea, trapela da Palazzo Chigi, è quella di ridefinire i...