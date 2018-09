Il partito di Pizzarotti sbarca in Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DEBUTTOVENEZIA Italia in Comune sbarca in Veneto. Domenica mattina, all'ex Fornace Carotta a Padova, sarà presentato il cosiddetto partito dei sindaci, vale a dire la nuova formazione politica di cui è presidente il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e coordinatore nazionale il primo cittadino di Cerveteri Alessio Pascucci. Sia Pizzarotti che Pascucci saranno presenti al debutto veneto di Italia in Comune. E come Pizzarotti - eletto la prima volta sindaco con il M5s e poi con la civica Effetto Parma - sono attesi parecchi ex grillini,...