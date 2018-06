Il paròn bestemmia: l'operaio sciopera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCONEGLIANO (TREVISO) Per qualcuno è un'offesa personale, che lede il senso della fede. Per altri un semplice (si fa per dire) intercalare. Di più, un antistress. Ma la bestemmia può diventare fonte di aspri conflitti personali. E, incredibile, sindacali. Soprattutto se il tuo datore di lavoro, perennemente iracondo, scarica sui sottoposti l'iradiddio di improperi ogni santo giorno. Per questo il dipendente di una piccola azienda della sinistra Piave si è rivolto pochi giorni fa alla Cgil. «Non è un nostro iscritto - racconta...