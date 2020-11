Prendersela con il video invece di prendersela con il fatto. Surreale la reazione del dg dell'ospedale napoletano alla diffusione del filmato sull'uomo morto e abbandonato nel bagno del Cardarelli, tra il lavandino e il muro, come se fosse uno scarto buttato lì per terra. E nessuno del personale interviene per prendersene cura. Ci si dovrebbe dimettere, se si avesse rispetto della propria funzione, di fronte a uno sconcio di questo tipo. Bisognerebbe ammettere che lo choc provocato trasuda vergogna. E invece, no. Scatta lo scaricabarile (la colpa è del video) e l'autoperdonismo: deve esserci stato un complotto - o meglio «una strumentalizzazione» - che ha provocato questo sconcio. Ma è mai possibile mascherare così uno scandalo di inciviltà sanitaria che mai sarebbe dovuto accadere? E dunque parte l'indagine interna che «dovrà accertare chi e in che modo abbia girato e diffuso il video. È bene sottolineare che a tutti i pazienti dell'area sospetti, al pari di tutte le altre aree, viene garantita continua assistenza da parte del personale sanitario in servizio». Ma stavolta, no. E la colpa viene rovesciata su un filmino e su chi, probabilmente un paziente munito di smartphone, lo ha girato. Timoroso di poter fare la stessa fine di quel pover'uomo defunto nel wc.

