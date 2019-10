Il Papa sgrida i vescovi del sinodo: «Non ridete degli abiti degli indios»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEACITTÀ DEL VATICANO Siccome gli aerei come mezzi di locomozione inquinano tantissimo, per compensare le emissioni di C02 dei voli dei quasi 200 partecipanti al Sinodo, il Papa ha annunciato di voler finanziare il rimboschimento di 50 ettari di foresta nel bacino amazzonico. È stato fatto un preciso calcolo ambientale dell'inquinamento prodotto e il risultato ha portato a determinare l'area verde da ripristinare. Al Vaticano tutta l'operazione sinodale verrà a costare piuttosto cara in termini economici, anche perché a questo...