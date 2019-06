Il Papa: «La politica usa i migranti, i poveri sono i nuovi schiavi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CITTÀ DEL VATICANO I poveri sono «i nuovi schiavi» e tra loro ci sono in prima fila i migranti «strumentalizzati per uso politico». Il Papa lancia un nuovo appello per gli ultimi della terra anche perché, consentendoci l'incontro con Dio che in loro si identifica, sono per tutti una via di salvezza. Sono i punti centrali del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri che si terrà domenica 17 novembre. «Dobbiamo elencare molte forme di nuove schiavitù a cui sono sottoposti milioni di uomini, donne, giovani e...