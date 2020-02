CITTÀ DEL VATICANO Gli scandali finanziari, o anche solo le operazioni «sospette» in questo campo, sono inconciliabili con la natura e la missione della Chiesa. E anche per questo la Santa Sede è pronta ad andare avanti sul piano delle riforme legislative e del potenziamento della cooperazione giudiziaria a livello internazionale. È stato molto chiaro e stringente Papa Francesco (nella foto) nel suo intervento, già di per sé inusuale, all'inaugurazione del 91esimo anno giudiziario del tribunale dello Stato vaticano, la prima alla presenza del nuovo presidente Giuseppe Pignatone. Parlando della legislazione vaticana, il Papa ha ricordato come essa abbia «subito, soprattutto nell'ultimo decennio, e in particolare nel settore penale, significative riforme rispetto al passato», alla cui base «non vi è stata solo una naturale esigenza di ammodernamento, ma anche e soprattutto la necessità di rispettare impegni internazionali che la Santa Sede ha assunto anche per conto dello Stato Vaticano». Impegni «riguardanti soprattutto la protezione della persona umana, minacciata nella sua stessa dignità, e la tutela dei gruppi sociali, spesso vittime di nuove, odiose, forme di illegalità».

La Santa Sede, ha ribadito Francesco, «ha avviato un processo di conformazione della propria legislazione alle norme del diritto internazionale e, sul piano operativo, si è impegnata in modo particolare a contrastare l'illegalità nel settore della finanza a livello internazionale». Tali azioni «hanno recentemente portato alla luce situazioni finanziarie sospette, che al di là della eventuale illiceità, mal si conciliano con la natura e le finalità della Chiesa, e che hanno generato disorientamento e inquietudine nella comunità dei fedeli». Ma «la giustizia da sola non basta», e «ha bisogno di essere accompagnata anche dalle altre virtù, soprattutto quelle cardinali: la prudenza, la fortezza e la temperanza».

