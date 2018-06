Il papà invasore si è pentito: «Tirata d'orecchi, non schiaffi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBADIA POLESINE È pentito il papà entrato in campo durante una partita dei pulcini per scagliarsi contro un giocatore della squadra avversaria a cui, a suo dire, avrebbe dato non uno schiaffo ma una tirata d'orecchio per rimproverarlo di un comportamento da bullo nei confronti di un altro ragazzino. La versione fornita dal genitore sull'episodio accaduto sabato pomeriggio a Badia Polesine, comune in provincia di Rovigo in cui si disputava il memorial di calcio Ottorino Verzaro per Pulcini dell'anno 2007, è in parte diversa da quella...